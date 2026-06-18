Nuove misure per rafforzare la rappresentanza sindacale dei militari, Crosetto “La Difesa conferma il proprio impegno”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero della Difesa sosterrà alcune modifiche normative volte a rendere più efficace e stabile l’azione delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM).

Tra le principali novità figurano l’allineamento della durata dei distacchi sindacali a quella del mandato rappresentativo, che passerà da tre a quattro anni, e l’eliminazione dell’obbligo di interruzione tra periodi di distacco o aspettativa sindacale collegati a mandati consecutivi. Queste proposte saranno inserite nel primo provvedimento normativo utile. “Con queste iniziative, la Difesa conferma il proprio impegno a favore di un sistema di relazioni sindacali moderno, efficace e in grado di rispondere alle esigenze del personale delle Forze Armate, nel pieno rispetto della specificità della condizione militare e delle peculiari esigenze di operatività, efficienza e prontezza che caratterizzano lo strumento militare”, sottolinea il ministro della Difesa Guido Crosetto.

A partire da settembre, il ministero avvierà inoltre una serie di incontri con le APCSM per approfondire ulteriori proposte e proseguire il confronto finalizzato al rafforzamento degli strumenti di rappresentanza del personale militare.

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