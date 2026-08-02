Il Regno Unito investe nel programma Dreadnought, Burnham “La sicurezza non riguarda soltanto ciò che costruiamo”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il Regno Unito innesta la deterrenza nucleare nella propria strategia di re-industrializzazione alla quarta fase del programma Dreadnought, mentre resta irrisolta la scansione finanziaria dell’aumento della spesa militare. Il nuovo stanziamento accompagnerà l’Hms Dreadnought, prima delle quattro unità chiamate a sostituire i Vanguard, sino alle prove in mare e all’ingresso in servizio nei primi anni Trenta; porterà inoltre l’Hms Valiant alla medesima fase e sosterrà la costruzione dei due battelli successivi. Dei fondi, 5,9 miliardi saranno assegnati a Bae Systems e 2,5 miliardi alla filiera, composta da oltre 6.000 imprese.

Downing Street stima che la Defence Nuclear Enterprise, oggi forte di 47.000 addetti, raggiungerà quota 65.000 entro il 2030 e sosterrà 22.000 apprendistati entro il 2035. Per il premier Andy Burnham, “la sicurezza non riguarda soltanto ciò che costruiamo, ma chi lo costruisce e chi ne trae beneficio”: una formula che salda la continuità della deterrenza alla rigenerazione industriale di Barrow-in-Furness, dove la produttività del cantiere è cresciuta del 40% in tre anni e sono stati creati circa 1.800 posti.

Il segretario alla Difesa Wes Streeting ha definito i sottomarini nucleari “il deterrente ultimo contro i nostri avversari”, ma a Sky News non ha garantito il raggiungimento del 3% del Pil entro il 2030. Un impegno privo di coperture, ha sostenuto, produrrebbe “incertezza, perdita di fiducia dei mercati e aumento dei costi di finanziamento”. La cautela non cancella gli obiettivi già formalizzati: dal 2027-2028 il Regno Unito prevede il 2,7% del Pil per la difesa Nato, il 3% nella prossima legislatura e il 3,5% entro il 2035.

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