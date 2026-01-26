Home Video News Xinhua Nuova vita per gli impianti olimpici di Pechino, oggi sono playground pubblici
Dalla competizione alla comunità: gli impianti olimpici di Pechino, tra cui lo "Snow Flying Swallow", l'"Ice Ribbon" e il "Bird's Nest", sono ora parchi giochi invernali per tutte le età. Sciate, imparate, giocate e scoprite come gli sport invernali stanno stimolando la vitalità economica locale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)