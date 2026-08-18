Cina-Francia: Yunnan, giovani donano archivi su Seconda guerra mondiale a museo

Nuove prove sui crimini di guerra commessi dalle truppe giapponesi d'invasione durante la Seconda guerra mondiale sono state consegnate a un museo nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. I documenti, rinvenuti e riprodotti da giovani cinesi e francesi, rappresentano uno sforzo transnazionale volto a preservare la memoria storica e a promuovere la pace. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)