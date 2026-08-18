Home Video News Xinhua Cina, nello Xinjiang gli incontri del “tè al latte” rafforzano l’unità etnica
Cina, nello Xinjiang gli incontri del “tè al latte” rafforzano l’unità etnica
Gli incontri del "tè al latte" offrono ai residenti uno spazio informale per discutere le questioni che riguardano la comunità e risolvere i problemi quotidiani, proponendo un approccio di base alla governance e contribuendo al tempo stesso a rafforzare l'unità etnica nello Xinjiang cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)