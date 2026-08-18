Home Video News Xinhua Cina, il pilota francese Debise segue il trend fotografico virale a Chongqing
Cina, il pilota francese Debise segue il trend fotografico virale a Chongqing
Il pilota motociclistico francese Valentin Debise ha partecipato al trend virale delle foto in moto durante il suo primo viaggio in Cina. Sullo sfondo dello spettacolare skyline notturno di Chongqing, questa esperienza fotografica sta diventando sempre più popolare tra i visitatori di questa città montana. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)