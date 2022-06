TORINO (ITALPRESS) – Per la terza volta, SUV Citroèn C3 Aircross porta la firma Rip Curl. Questa nuova edizione 2022, proposta sulla base della versione Shine, si arricchisce del Pack Color “Anodised Blue”, di un nuovo ambiente interno con colori e materiali nei toni “Blue Jeans” e di equipaggiamenti come i cerchi in lega 17″ Origami Black di serie e i vetri posteriori oscurati. Il SUV compatto del marchio della doppia freccia è un punto di riferimento del suo segmento per la sua versatilità, modularità e abitabilità. Caratteristiche che si adattano perfettamente alla pratica degli sport all’aria aperta e al desiderio di avventura. Dotato di grande carattere, orientato all’evasione all’insegna del comfort e dello stile.

“Questa nuova edizione C3 Aircross Rip Curl si basa sulle versioni alto di gamma Shine e Shine Pack (UK) scelte da oltre il 60% dei nostri clienti. Questa nuova proposta 2022, resa più dinamica dai cerchi in lega da 17 pollici neri diamantati, richiama il tema dell’oceano, con un Pack Color Anodised Blue all’esterno e un nuovo ambiente interno Blue Jeans valorizzante e rilassante, abbinato ad equipaggiamenti che migliorano il benessere a bordo” dichiara Pierre Monferrini, Responsabile Gamma Citroèn. “Siamo molto contenti di continuare la nostra collaborazione nei prossimi due anni e di vederla concretizzarsi con l’arrivo di questa nuova serie speciale C3 Aircross Rip Curl. Il suo design unico evoca il viaggio e lo spirito d’avventura, che Rip Curl definisce “Search” e che è caro a tutti i surfisti” spiega Jean Sèbastien Estienne, Marketing Manager di Rip Curl Europa. Citroèn C3 Rip Curl sarà ordinabile dal 1° luglio. Arriverà nelle concessionarie a partire da settembre e le prime consegne sono previste in novembre.

