ROMA (ITALPRESS) – FIAT presenta la nuova Pandina Tributo Autobianchi, un’esclusiva versione che arricchisce la gamma Pandina, affiancando gli allestimenti Pop, Icon e Cross, tutti disponibili con motorizzazione ibrida. La data scelta crea un simbolico ponte tra due capitoli della storia automobilistica italiana: il 21 ottobre 2026, esattamente 30 anni dopo l’immatricolazione dell’ultima Autobianchi Y10 prodotta, viene immatricolata la prima Pandina Tributo Autobianchi. Il legame tra FIAT e Autobianchi ha radici profonde. Nel 1985, l’Autobianchi Y10 nasceva su una piattaforma derivata da quella della FIAT Panda, reinterpretando il concetto di vettura compatta attraverso un design distintivo, materiali ricercati e un’attenzione ai dettagli solitamente riservata ai segmenti superiori. La Y10 avrebbe poi aperto la strada alla Lancia Y, proseguendo un percorso caratterizzato da stile e personalità. Dalla Bianchina alla A112 fino alla Y10, Autobianchi ha saputo trasformare le piccole auto in vetture dal carattere inconfondibile, combinando praticità nell’utilizzo quotidiano e ricercatezza. E’ proprio questa filosofia che FIAT reinterpreta oggi con Pandina Tributo Autobianchi: le qualità che hanno reso Pandina una delle automobili più apprezzate dagli italiani si arricchiscono di nuovi elementi di stile, eleganza e personalità.

Protagonista del design è il nuovo colore Platino, sviluppato specificamente per questa versione e disponibile in esclusiva. I clienti potranno scegliere tra la configurazione monocromatica e quella bicolore, caratterizzata dal tetto e dal portellone posteriore neri a contrasto. Proprio il portellone nero richiama uno degli elementi stilistici più riconoscibili della storica Autobianchi Y10, creando un immediato collegamento tra passato e presente. A completare il design esterno troviamo le calotte degli specchietti retrovisori e gli skid plate verniciati in nero, uno sticker laterale dedicato con scritta “Tributo Autobianchi” e gli esclusivi cerchi in lega diamantati da 15″, impreziositi da un logo dedicato sui coprimozzi. Anche l’abitacolo esprime il carattere della nuova versione attraverso colori e materiali specifici. I sedili in microfibra color sabbia chiaro presentano l’iconico motivo a “quadrettoni” e un logo dedicato sui poggiatesta anteriori, abbinati agli inserti soft-touch dei pannelli porta nella stessa tonalità sabbia chiaro.

La fascia della plancia verniciata in Platino crea un elegante contrasto con i rivestimenti chiari, mentre i dettagli in nero lucido e il volante soft-touch contribuiscono a creare un ambiente ancora più ricercato. L’identità della versione trova espressione anche nella grafica di benvenuto dedicata “Tributo Autobianchi”, visualizzata sul quadro strumenti e sulla radio. Tappetini e finiture specifiche completano la personalizzazione degli interni. Il risultato è una Pandina che conserva intatte la praticità e la semplicità di utilizzo che la contraddistinguono, aggiungendo un carattere ancora più elegante e distintivo.

La nuova Pandina Tributo Autobianchi arricchisce una gamma che continua a distinguersi anche per i risultati commerciali.

Nei primi nove mesi del 2026, Pandina ha confermato la propria leadership nel segmento A in Europa, con 100.000 immatricolazioni, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia si conferma il suo principale mercato, con 86.000 immatricolazioni da gennaio a settembre (+5%), che fanno di Pandina l’automobile più venduta nel Paese. Nel solo mese di settembre, Pandina Hybrid ha totalizzato 10.401 immatricolazioni, pari al 7,5% del mercato automobilistico italiano. Prodotta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, Pandina rappresenta uno dei simboli della tradizione automobilistica italiana, grazie a una formula capace di coniugare dimensioni compatte, versatilità e accessibilità.

Con Pandina Tributo Autobianchi, FIAT amplia ulteriormente la gamma rendendo omaggio a un importante capitolo della propria storia industriale e riportando sulle strade di oggi lo spirito di un marchio che ha saputo trasformare le piccole auto italiane in vere e proprie icone di stile. Pandina Trbuto Autobianchi, disponibile in Italia da dicembre, è offerta ad un prezzo promozionale di 15.400 euro grazie al finanziamento Stellantis Financial Services.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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