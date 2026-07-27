Inseguimento sul litorale di Quartu Sant’Elena, fermato un 21enne con tasso alcolemico oltre due volte sopra il limite

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu hanno deferito in stato di libertà un 21enne, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza alcolica e inottemperanza all’alt, unitamente a diverse violazioni al Codice della Strada.

L’episodio ha avuto inizio nella giornata di ieri lungo via Lungomare del Golfo, a Quartu Sant’Elena, dove il giovane, alla guida di una BMW 320d ha sorpassato l’autovettura di servizio dell’Arma a fortissima velocità. I militari si sono immediatamente posti all’inseguimento del mezzo con i sistemi luminosi e sonori di emergenza azionati. Anziché fermarsi, il conducente ha ulteriormente accelerato la marcia eseguendo manovre azzardate e sorpassi pericolosi in corrispondenza della doppia striscia continua, mettendo a serio rischio l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

L’inseguimento è terminato lungo la Strada Provinciale 17 dove il giovane, grazie anche al tempestivo intervento di una seconda pattuglia della Stazione Carabinieri di Quartu Sant’Elena giunta in ausilio, è stato sorpreso e bloccato mentre cercava di nascondersi nelle vie limitrofe. Una volta fermato il giovane è stato immediatamente sottoposto al test alcolemico, risultando positivo con un tasso di oltre il doppio rispetto al limite previsto per legge.

Le operazioni sono poi proseguite con una perquisizione veicolare, che ha consentito di rinvenire e sequestrare un tubo in metallo lungo 50 centimetri, custodito all’interno dell’abitacolo tra il sedile e lo sportello anteriore. Oltre al ritiro della patente di guida, al conducente sono state contestate le relative sanzioni amministrative per il sorpasso con striscia continua, la mancata revisione periodica del veicolo e la velocità non commisurata.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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