Nuova Mercedes-Benz CLA Hybrid, quando il diesel passa il testimone

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Benz CLA amplia la propria offerta puntando su maggiore efficienza, tecnologia e flessibilità nelle motorizzazioni. Il modello introduce infatti una nuova generazione di propulsori ibridi che, per prestazioni e consumi, si candidano a sostituire l’offerta diesel della precedente gamma. La berlina compatta della Stella si presenta con proporzioni più atletiche, una griglia del radiatore illuminata e un abitacolo ancora più digitale, grazie al sistema operativo proprietario MB.OS e alla quarta generazione di MBUX con integrazione dell’intelligenza artificiale sviluppata con Microsoft e Google. Sotto il cofano debutta un nuovo motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri completamente elettrificato, disponibile in tre livelli di potenza e con trazione anteriore o integrale 4MATIC. Il sistema ibrido consente di viaggiare in modalità completamente elettrica a basse velocità urbane e di sfruttare la funzione di “veleggiamento” fino a circa 100 km/h, con recupero di energia in tutte le otto marce.

La nuova trasmissione automatica a doppia frizione a otto rapporti integra direttamente il motore elettrico ed è alimentata da una batteria agli ioni di litio a 48 volt. Il propulsore appartiene alla nuova famiglia modulare FAME e utilizza il ciclo di combustione Miller per ridurre i consumi: nella versione CLA 180 il dato dichiarato si attesta intorno ai cinque litri per 100 chilometri, ponendola tra le più efficienti della gamma Mercedes-Benz. La nuova CLA offre quattro differenti versioni: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus che possono essere ulteriormente personalizzate attraverso esclusive Line estetiche e pacchetti di equipaggiamento. Prezzi a partire da 47.296 euro per la CLA 180 Advanced.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).