TORINO (ITALPRESS) – Cortijo Curiel, uno dei paesaggi naturali più prestigiosi del sud della Spagna, è stata la cornice per presentare la nuova Jeep Grand Cherokee e testare l’intera gamma di Jeep 4xe (Wrangler, Renegade, Compass). La nuova Jeep Grand Cherokee apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni, comfort e funzionalità ed è stata progettata e realizzata per offrire ancora di più rispetto a ciò che ha reso questo SUV Jeep una vera icona. Un gruppo propulsore più eco-friendly con prestazioni eccezionali, con la tecnologia 4xe (PHEV) che offre un’autonomia elettrica in città fino a 51 km e un’autonomia di guida combinata fino a 700 km. Maggiori prestazioni: la nuova Trailhawk 4xe, la Grand Cherokee con potenzialità off-road più avanzata di sempre, ha conquistato il Rubicon Trail in modalità full electric. Il nuovo meccanismo di scollegamento della barra stabilizzatrice, esclusivo per la classe, consente una migliore articolazione e trazione su rocce e terreni sconnessi. Più tecnologia con Uconnect 5 con uno schermo per il passeggero anteriore innovativo per il segmento, un nuovo sistema di intrattenimento ad alta definizione per i sedili posteriori e Active Driving Assist.

Più spazio e versatilità con un’architettura completamente nuova, un design esterno rinnovato, interni inediti con schermo per il passeggero anteriore, sospensioni anteriori e posteriori indipendenti e l’esclusiva sospensione pneumatica Quadra-Lift con ammortizzazione elettronica adattiva. Più sicurezza con oltre 110 funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui Active Driving Assist con guida autonoma di livello 2 con mani sul volante, vista surround a 360 gradi e telecamere di visione notturna. L’architettura completamente rinnovata è abbinata a uno stile aerodinamico per offrire migliori prestazioni e una maggiore sicurezza e affidabilità, riducendo al contempo peso, rumorosità e vibrazioni del veicolo. La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe unisce un motore turbo 2,0 litri avanzato a quattro cilindri, due motori elettrici ad alta tensione, un robusto cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità e i collaudati sistemi di trazione 4×4 Jeep, con 380 CV e 637 Nm di coppia. In particolare, il pacco batterie da 400 volt è composto da 96 celle agli ioni di litio e garantisce fino a 48 km di autonomia combinata completamente elettrica (che diventano 51 km in città), e un’autonomia totale fino a 700 km. Le potenzialità off-road sono garantite da due sistemi di trazione integrale: Quadra-Trac II e Quadra-Drive II con differenziale posteriore autobloccante elettronico a slittamento limitato (eLSD), entrambi dotati di una scatola di rinvio attiva che migliora la trazione ripartendo la coppia in modo da agire sulla ruota con maggiore aderenza. Le esclusive sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con ammortizzazione elettronica adattiva, garantiscono un’altezza da terra e una capacità di guado di assoluto riferimento. Il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain consente di scegliere le impostazioni di guida off-road o su strada più adatte per ottimizzare le performance 4×4. Il sistema Selec-Terrain offre cinque modalità di guida (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand) per migliorare l’esperienza su qualsiasi tipo di terreno. Una novità è rappresentata dalla disconnessione dell’asse anteriore. Quando il veicolo avverte che le condizioni della strada non richiedono la trazione integrale, il sistema disconnette automaticamente l’asse anteriore e Grand Cherokee passa alle due ruote motrici, riducendo consumo di carburante e usura della trasmissione dovuta a trascinamento. La trazione integrale viene reinserita automaticamente quando il veicolo ne avverte la necessità.

La Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è disponibile negli allestimenti Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve.

