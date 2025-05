Nuova Fiera del Levante partecipa alla Festa di San Nicola a Bari

BARI (ITALPRESS) – Nuova Fiera del Levante parteciperà alla Festa di San Nicola supportando alcune delle iniziative programmate nei tre giorni e lanciando l’acquisto dei biglietti per l’88^ Campionaria Internazionale con una scontistica speciale (da 5Ç a 2Ç).

“In un luogo in cui non ci sono conflitti, in cui si alimenta il rispetto delle persone e delle religioni, in cui si promuove lo sviluppo della cultura, gli affari e il commercio prosperano nella giusta maniera”. Questo pensiero, coniato dal presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, è alla base della collaborazione tra la società che si occupa della gestione delle manifestazioni nel quartiere fieristico barese, la Basilica pontificia San Nicola Bari e la fondazione Teatro Petruzzelli, avviata da poco più di due anni e che in questi giorni si rinnova con la partecipazione della srl guidata da Frulli nei festeggiamenti in onore del Santo patrono della città di Bari.

La fiera è centrale anche nella storia della traslazione delle reliquie del Vescovo di Myra. Nel 1087 partirono circa 80 marinai, molti dei quali erano commercianti. Secondo Giovanni Arcidiacono, uno dei due cronisti baresi della Traslatio, questi nel viaggio di andata si fermarono nel porto di Antiochia e si recarono nelle vie e nelle piazze dove si tenevano le fiere per vendere i loro prodotti. Questi luoghi del commercio furono fondamentali. Qui vennero a contatto con i mercanti veneziani, i quali stavano anch’essi pensando di portar via le reliquie di San Nicola, in pericolo di cadere nelle mani di infedeli per la presenza dei numerosi Saraceni. Acquisite queste informazioni pianificarono al meglio la missione riuscendo, com’è noto, a mettere in salvo i sacri resti. Nuova Fiera del Levante, il cui logo è lo stesso dell’omonima fiera, realizzato dal pittore futurista Thayaht, che rappresenta la caravella che a vele spiegate si dirige verso est, offrirà tutti gli spettacoli pirotecnici che ci saranno durante i festeggiamenti.

Inoltre, in questo periodo, dalle 00.01 del 7 maggio alle 23.59 del 9 maggio, si potranno acquistare on-line i biglietti d’ingresso alla prossima Campionaria Internazionale, in programma dal 13 al 21 settembre, dal sito www.fieradellevante.it. Questi ticket, a differenza di quelli acquistabili durante il periodo fieristico, non avranno ingresso stabilito in una determinata data, ma la scelta sarà libera.

“Grazie al sempre crescente legame con Padre Distante, Priore della Basilica di San Nicola – ha affermato il presidente Gaetano Frulli – quest’anno la nostra partecipazione sarà arricchita dall’omaggio degli spettacoli pirotecnici proposti durante i festeggiamenti. Inoltre, per la prima volta, lanciamo con largo anticipo la nostra fiera di punta, la Campionaria, un unicum in Italia e nel Mezzogiorno. Durante i giorni dedicati al nostro Santo l’acquisto del biglietto sarà proposto con uno sconto del 60%, concedendo a tutti di poterlo acquistare a un prezzo popolare. È un modo per tenere vivo e saldo il legame che da sempre c’è tra la Fiera del Levante e San Nicola”.

