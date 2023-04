TORINO (ITALPRESS) – Fiat rinnova il suo impegno nello sviluppo di una mobilità sostenibile per le città con la sua Nuova 500 elettrica. La punta di diamante del Brand è già il secondo veicolo elettrico più venduto nella Top 10 dei mercati europei e grazie alla collaborazione con Free2move è ora possibile guidare l’elettrica di Fiat a Parigi con il servizio di car sharing di F2M. Grazie all’integrazione dei veicoli e della tecnologia Share Now nell’app Free2move, infatti, i clienti hanno accesso a una più ampia varietà di veicoli, tra cui 305 Fiat Nuova 500. Ciò consente loro di riservare e prenotare una Nuova 500 per alcuni minuti o per diverse ore in pochi clic. Il valore di questa sinergia è accresciuto da due importanti funzionalità: il plug-in di Belib’, l’applicazione EV Charging Network di Parigi, che consente agli utenti di connettere le auto per la ricarica senza costi aggiuntivi, semplicemente utilizzando i cavi forniti nell’auto, e la possibilità di estendere il periodo di car sharing da uno a ventotto giorni.

Una collaborazione, tra Fiat e Free2move, nata da un obiettivo comune: costruire un ecosistema di mobilità urbana sempre più sostenibile nell’ambito della loro mission per rendere i veicoli elettrici più accessibili. Il Dna di Fiat può essere riassunto nel claim “It’s only green when it’s green for all” e l’espansione della collaborazione a Parigi è un altro passo verso questa visione. Dopotutto, il lavoro quotidiano come casa automobilistica, è quello di ripensare la guida in città e renderla più sostenibile e accessibile a tutti e la Nuova 500 è il perfetto punto di svolta nella mobilità urbana elettrica e sostenibile.

