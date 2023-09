FIRENZE (ITALPRESS) – “In campo internazionale tutte le partite sono difficili. La Lettonia è una buona squadra, fisica, che ha anche qualche buon giocatore. La prima gara, quando si giocano queste competizioni, è sempre importante, bisogna iniziare bene il girone”. Lo ha detto il nuovo tecnico dell’Under 21, Carmine Nunziata, alla vigilia della gara di qualificazione all’Europeo 2025, in programma domani a Jurmala in Lettonia contro i padroni di casa. In questi giorni di lavoro “il feedback con i ragazzi è stato molto buono, sono tutti elementi che conoscevo già e per quello siamo stati un pò avvantaggiati – ha aggiunto Nunziata che ha preso il posto di Nicolato e che la scorsa estate ha portato l’Under 20 al titolo di vice-campione del mondo -. In vista della gara di domani c’è da valutare la condizione fisica dei giocatori perchè da questo punto di vista non tutti sono allo stesso livello e c’è chi ha qualche problemino come Baldanzi, Turicchia e Miretti”. Nunziata ha anche annunciato che il capitano degli azzurrini domani sarà Lorenzo Pirola, elemento che già faceva parte del gruppo dell’Under 21 che ha disputato gli Europei lo scorso giugno.

