Nove spadiste qualificate per la tappa di Coppa del Mondo a Doha, sei sciabolatrici in gara a Salt Lake City

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Sono nove le atlete azzurre del ct Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale della gara femminile nel Grand Prix di spada a Doha. Il GP in Qatar, tappa d’elite del circuito di Coppa del Mondo che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato, vedeva quattro spadiste italiane già ammesse alla giornata clou di domenica per diritto di ranking: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk, tutte tra le “top 16” del seeding.

Già dopo la fase a gironi, chiusa con sei vittorie in altrettanti assalti, ha raggiunto le sue compagne Gaia Caforio. Attraverso i tabelloni preliminari, poi, hanno staccato il pass per domenica anche Roberta Marzani, Carola Maccagno, Gaia Traditi e Alessandra Bozza. Si sono fermate nel match decisivo, invece, Federica Isola, Nicol Foietta e Lucrezia Paulis. Il Grand Prix di spada a Doha proseguirà domani con la giornata dedicata alle qualificazioni della gara maschile: con Davide Di Veroli e Matteo Galassi già ammessi, saranno 10 gli spadisti del commissario tecnico Diego Confalonieri in pedana nel sabato dell’Aspire a caccia del tabellone principale di domenica.

SEI SCIABOLATRICI AZZURRE IN GARA A SALT LAKE CITY

Sono sei le atlete azzurre del ct Andrea Aquili che hanno acquisito il diritto a disputare il tabellone principale della gara individuale femminile, in programma domani, sabato, nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City. Era già ammessa per diritto di ranking Michela Battiston. Fin dopo la fase a gironi, al primo step di oggi, ha staccato il pass Manuela Spica. Passando per gli assalti del tabellone preliminare, poi, si sono qualificate per la giornata clou della gara individuale anche Eloisa Passaro, Chiara Mormile, Claudia Rotili e Mariella Viale. Non ce l’hanno fatta, invece, Alessia Di Carlo, Vittoria Mocci, Rebecca Gargano, Michela Landi, Carlotta Fusetti ed Elisabetta Borrelli.

Il weekend statunitense dedicato alla Coppa del Mondo di sciabola proseguirà domani con i preliminari della gara maschile: viste le assenze dei “top 16” del ranking mondiale Luca Curatoli e Michele Gallo, che hanno dato forfait nella capitale dello Utah a scopo precauzionale, tutti i 12 azzurri del Commissario tecnico Andrea Terenzio saranno in pedana fin dai gironi a caccia della qualificazione.

– Foto ufficio stampa Federscherma –