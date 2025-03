Novanta chili di marijuana su un tir, due arresti nel bergamasco

MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino rumeno di 35 anni e un cittadino albanese di 39, entrambi incensurati, per detenzione a fini di spaccio di oltre 90 chili di marijuana. Nell'area di Brignano Gera d'Adda, in provincia di Bergamo, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno notato un'auto avvicinarsi a un autoarticolato in sosta e consegnare delle grosse buste di plastica a due uomini, prima di allontanarsi frettolosamente. Subito dopo, i due uomini hanno fatto accesso al rimorchio telonato del tir dove sono rimasti per diversi minuti. Giudicata la condotta sospetta, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo del tir con targa rumena e dei due uomini, un cittadino rumeno ed un cittadino albanese, entrambi incensurati. Entrati nel rimorchio telonato, i poliziotti hanno constatato la presenza del bustone poco prima consegnato dall'uomo a bordo dell'auto e una porzione della pavimentazione dell'autoarticolato priva di viti. È apparso subito evidente come i due stessero accedendo a un vano imbosco per prelevare qualcosa da inserire in quella busta: smontando tutte le assi del pavimento del rimorchio, infatti, gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno rinvenuto numerose confezioni di marijuana per un peso complessivo di circa 90 chili. Nella motrice, inoltre, sono stati trovati oltre 20 mila euro in contanti in banconote di diverso taglio, verosimile provento dell'attività illecita. I due cittadini stranieri sono stati arrestati e accompagnati nel carcere di Bergamo. vbo/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato)