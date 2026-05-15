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Tg News – 15/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump e Xi: “Conclusi importanti accordi commerciali Cina-Usa” - Kiev devastata da un attacco massiccio, 24 vittime - Recuperato un corpo dei 5 sub morti alle Maldive - Omicidio a Taranto, 15enne confessa “Volevo difendere gli amici” - Investigatori: “Sempio tentennò sull’alibi ad inizio nuove indagini” - Giachetti si incatena in aula “finché non si sblocca la vigilanza Rai” - Istat, l’inflazione sale al 2,7% causa energetici e alimentari - La Russa: “Le armi lascino il posto alla diplomazia” - Previsioni 3BMeteo 16 Maggio gsl