Home Video News esteri Notte di raid russi sulla città di Kharkiv in Ucraina, le immagini
Notte di raid russi sulla città di Kharkiv in Ucraina, le immagini
KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "I russi hanno attaccato l’Ucraina con più di un centinaio di mezzi d’attacco diversi: droni a reazione, munizioni di sbarramento e missili balistici. Una parte significativa di questi mezzi d'attacco è stata abbattuta. A Kharkiv è stato distrutto un normale edificio residenziale, l'operazione di salvataggio è durata praticamente tutta la notte: si cercava gente sotto le macerie. Quattro persone sono morte a causa dell'attacco a una casa a Kharkiv". Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. gsl/sat (Fonte video: Canale Telegram Zelensky / Official)