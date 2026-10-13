Home Video News Europa Ue, Lupo “Fondo sociale pilastro fondamentale, non accetteremo tagli”
Ue, Lupo “Fondo sociale pilastro fondamentale, non accetteremo tagli”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il Fondo sociale europeo non può essere messo in discussione. Difendiamo e difenderemo i fondi per la politica agricola comune, per la pesca comune, i fondi per la coesione territoriale e per la coesione sociale. Quindi non accetteremo i tagli proposti dal Consiglio". Così l’eurodeputato del Partito Democratico, Giuseppe Lupo, in un’intervista alla Italpress. xf4/ads/azn