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Tg News – 13/10/2026
ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Intervento al Policlinico Gemelli per Papa Leone XIV - Manovra, verso il no ad ampliamento Irpef al 33% - Viminale, omicidi in calo in questo 2026 - Francia, attacco hacker ai frigoriferi dei supermercati - Varsavia, Nato si prepara ad attacco ibrido letale - Avvelenate da ricina, 5 ore di perquisizione ad Istituto Agrario - Istat, dal 2000 prezzi cresciuti del 63% - Formazione e dialogo, Med-Or firma accordo con la Diplomatic Academy of Ukraine - Previsioni 3B Meteo 14 Ottobre gsl