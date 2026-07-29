ITA Airways lancia il servizio “Large Dog On Board” per cani di grossa taglia a bordo

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways avvia il servizio “Large Dog On Board”, dedicato al trasporto in cabina di cani fino a 30 kg, senza trasportino, su selezionati voli di linea nazionali “Large Dog”. Il servizio, in vendita da oggi e operativo dal 3 agosto, è prenotabile attraverso il Customer Information Assistance Office (CIAO) di ITA Airways con almeno quattro giorni di anticipo rispetto alla data del volo.

L’avvio del servizio segue il primo volo dimostrativo di linea effettuato lo scorso settembre da Milano Linate a Roma Fiumicino, durante il quale due cani di grossa taglia hanno viaggiato in cabina senza trasportino. Con l’introduzione di questo servizio sui propri voli, ITA Airways diviene protagonista di un ulteriore momento storico per l’aviazione commerciale italiana, a seguito dell’autorizzazione ricevuta da ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, sulla base delle nuove disposizioni sul trasporto dei cani in cabina adottate dall’Ente.

In questa prima fase, il servizio Large Dog On Board sarà attivo inizialmente su selezionati voli nazionali operati da ITA Airways, nel rispetto del numero massimo di Large Dog trasportabili sulla base dell’autorizzazione concessa da ENAC. Con il lancio del servizio saranno trasportati in cabina – in spazi a loro riservati – un massimo di due cani di grossa taglia, di cui uno fino a 30 kg in classe Business e un altro fino a 15 kg in classe Economy. Nei primi due mesi dal lancio del servizio, i cani di taglia standard (con peso fino a 10 kg) a bordo saranno massimo due (solo in classe Economy e ad almeno otto file di distanza dai cani di grossa taglia). In seguito, i cani di taglia standard aumenteranno fino a quattro. ITA Airways ha in programma l’ampliamento del servizio sui voli nazionali e l’estensione dello stesso ai voli internazionali, compatibilmente con la progressiva revisione dei limiti e delle procedure da parte degli enti regolatori competenti.

“Con il lancio del servizio Large Dog On Board, ITA Airways compie un passo concreto verso un modo di viaggiare sempre più attento alle esigenze dei propri passeggeri – afferma Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways -. Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri clienti e lavorato insieme a ENAC, che ringrazio, per consentire loro di condividere il viaggio con i propri amici a quattro zampe, evitando separazioni e rendendo l’esperienza di volo più serena per tutta la famiglia. Questo risultato conferma il nostro impegno nel promuovere un trasporto aereo innovativo, responsabile e capace di coniugare attenzione al cliente, benessere dei cani e pieno rispetto dei requisiti di sicurezza”.

La messa in vendita dei primi voli di linea domestici aperti al trasporto dei cani di grossa taglia rappresenta un’evoluzione significativa nell’esperienza di viaggio offerta da ITA Airways. Il nuovo servizio conferma l’attenzione della Compagnia alle esigenze dei clienti e il suo impegno nel proporre soluzioni innovative, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e del benessere di tutti i passeggeri.

– Foto ufficio stampa ITA Airways –

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