Caramanna “La valorizzazione dei borghi è da sempre una priorità per il Governo Meloni”

ROMA (ITALPRESS) – “Come ministero del Turismo e Fratelli d’Italia ci stiamo impegnando moltissimo per valorizzare e far conoscere i nostri borghi. Sto girando la penisola con la campagna ‘Valorizzare l’Italia’ proprio perché stiamo cercando di promuovere tutte quelle destinazioni meno note – aree interne, borghi – attraverso il rilancio di alcune aree simboliche, di cammini, che possono riattivare economie locali, far scoprire nuovi angoli della Nazione e delocalizzare le mete più turistici”. Lo ha detto Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento Turismo, durante la conferenza stampa alla Camera, promossa dal collega di partito, Antonio Baldelli, di presentazione dei due progetti dedicati ai 32 borghi marchigiani certificati tra i più belli d’Italia.

“Questa settimana – prosegue – saremo in Toscana in Lunigiana, la scorsa eravamo in Puglia: spesso, inoltre, all’interno di questi borghi le identità si trasmettono anche attraverso la cultura culinaria. La cucina italiana è d’altronde ora diventata patrimonio immateriale dell’UNESCO, motivo in più per valorizzare tutte quelle bellezze, anche gastronomiche, di alcune aree”. “Ciò che più ci rende felici non è solo vedere la crescita costante del numero di presenze nei borghi, abbiamo visto che nel 2025 c’è stato il record, ma anche constatare l’impatto economico in questi luoghi di tantissimi giovani che stanno tornando a viverci. Il Ministero del Turismo fin dalla legge di bilancio del 2022 ha iniziato a finanziare i borghi con ben 34 milioni di euro iniziali, poi ampliati successivamente“, ha concluso.

– foto IPA Agency –

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