“Desidero rivolgere il mio primo pensiero alla memoria di tutti coloro i quali hanno compiuto questa drammatica scelta di togliersi la vita. Purtroppo è una consuetudine non solo nazionale ma direi mondiale ed è una tragedia. Però dobbiamo fare di tutto per ridurla se non proprio eliminarla, vista la complessità e la imperscrutabilità della natura umana”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio ai 189 istituti penitenziari per il ferragosto. “Comunque sia ogni suicidio è una sconfitta per lo Stato, una sconfitta per la giustizia, una sconfitta mia personale e un dolore personale”, aggiunge. “La circolare che abbiamo emanato di recente per aumentare l’aiuto psicologico a quelli che versano in condizioni di particolare disagio, si inserisce in una volontà più ampia di vicinanza ai detenuti. Siamo consapevoli che lo Stato deve garantire la certezza della pena per essere coerente con le proprie promesse di sicurezza nei confronti dei cittadini e anche di applicazione della sanzione per chi viola la legge”, aggiunge. “Ciò nonostante non possiamo dimenticare che la pena deve avere un significato e un senso rieducativo, non solo perchè lo impone la Costituzione, ma perchè ce lo impone l’etica laica o cristiana che sia. Per questo scopo – sottolinea Nordio – non esistono soluzioni immediate facili, non esistono bacchette magiche, però vi assicuro che stiamo lavorando con la massima energia e con la massima priorità per ridurre questi estremi disagi. Lo facciamo assumendo nuovo personale e contiamo nei limiti del possibile di assumerne anche di più. La nostra attenzione va soprattutto agli assistenti psicologici, perchè la situazione di disagio di chi si trova in carcere non necessita solo di controllo ma anche di aiuto, di ausilio per questo recupero non solo spirituale ma anche fisico che possa un domani essere prodromico al reinserimento nella società”, conclude il ministro.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

