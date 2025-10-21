ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ricevuto questa mattina l’omologo saudita Waleed bin Mohammed al-Smaani. L’incontro, richiesto dai Sauditi, è stato l’occasione per la firma di un protocollo in tema di cooperazione giudiziaria tra i due Paesi. “Guardiamo alla relazione fra Arabia Saudita e Italia in un’ottica strategica, che ovviamente prevede la collaborazione in tema di giustizia – ha commentato al termine dell’incontro il Ministro saudita – e auspichiamo che dopo la firma del protocollo di oggi, si proceda a rafforzare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel settore giudiziario”. Il Ministro Nordio, accogliendo l’invito ufficiale a recarsi presto in visita in Arabia Saudita, ha dichiarato: “La reciproca conoscenza è il modo migliore per rendere più forte la nostra collaborazione. Lo scambio di idee non è solo scambio di informazioni ma anche di sentimenti”.

