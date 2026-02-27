LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’economia di Malta è cresciuta del 6,4% in termini reali nell’ultimo trimestre dello scorso anno, mantenendo un solido ritmo di espansione, secondo i dati provvisori diffusi dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO). Le cifre indicano che la crescita registrata tra ottobre e dicembre è stata trainata principalmente dal settore dei servizi, affiancato dalle buone performance di commercio, trasporti e comunicazioni. In termini nominali, l’economia ha raggiunto i 6,3 miliardi di euro nel periodo considerato, con un incremento di oltre 442 milioni di euro rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Dal punto di vista della spesa, sia la domanda interna sia quella estera hanno contribuito all’espansione. I consumi delle famiglie sono aumentati di oltre il 3%, mentre la spesa pubblica è cresciuta di più del 6%. Anche il commercio internazionale ha sostenuto la crescita: le esportazioni sono salite del 6,1%, superando l’aumento del 3,9% delle importazioni e generando un contributo netto positivo dall’estero.

Gli aumenti dei prezzi sono rimasti complessivamente moderati, segnalando che la crescita del 6,4% riflette un effettivo incremento della produzione economica e non soltanto effetti inflazionistici. I dati sul reddito mostrano che l’aumento di 442 milioni di euro della produzione è stato distribuito ampiamente nell’economia: oltre 100 milioni di euro sono andati in maggiori retribuzioni ai lavoratori, 140 milioni in profitti aggiuntivi per le imprese e più di 200 milioni sono stati generati attraverso le imposte sulla produzione e sulle importazioni. Le cifre confermano che Malta ha chiuso l’anno con uno slancio economico, sostenuto da una solida domanda interna e dalla forza del settore dei servizi.

