L’Ambasciatore Salzano riafferma il sostegno italiano alla risoluzione dell’Onu sul Sahara marocchino

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, ha rilasciato un’intervista al settimanale marocchino TelQuel (n. 1169, 27 febbraio – 5 marzo 2026), in cui riafferma il sostegno italiano alla risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza ONU sul Sahara marocchino. Nominato a Rabat nel luglio 2025, Salzano ha sottolineato che il piano di autonomia proposto dal Marocco nel 2007 rappresenta la base realistica e credibile per negoziati finalizzati a una soluzione politica giusta, duratura e pragmatica, pienamente in linea con la Carta delle Nazioni Unite e con il principio di autodeterminazione dei popoli.

L’ambasciatore ha descritto le relazioni Italia-Marocco come “mature”, fondate su un dialogo franco e su interessi convergenti nel Mediterraneo e in Africa. “Il Marocco è per l’Italia un partner chiave per la stabilità regionale”, ha dichiarato Salzano, evidenziando il ruolo di Roma nel favorire all’interno dell’Unione Europea un consenso equilibrato che rafforzi il partenariato UE-Marocco nel pieno rispetto del quadro ONU. Sul piano economico, l’intervista evidenzia il dinamismo bilaterale: gli scambi commerciali tra i due paesi hanno raggiunto circa 5 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2025, con l’Italia che si conferma il settimo partner globale del Marocco e il secondo fornitore di macchinari.

Lo stock di investimenti diretti italiani (IDE) ammonta a 1,845 miliardi di euro. La presenza delle imprese italiane è particolarmente forte nei settori energia (Enel Green Power con 850 MW installati), automotive (siti di Kénitra e Tanger), tessile (Miroglio) e logistica (GNV). Ampie opportunità si profilano in ferrovie, infrastrutture del piano CM 2030 e energie rinnovabili. Salzano ha indicato come priorità il rafforzamento del partenariato industriale, la valorizzazione del capitale umano, l’approfondimento del dialogo strategico e l’implementazione del Piano Mattei per l’Africa.

– foto Ambasciata d’Italia a Rabat –

(ITALPRESS).