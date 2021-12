L’assemblea degli azionisti ha nominato i membri del nuovo consiglio di amministrazione di Anas, che è composto da Edoardo Valente (presidente), Aldo Isi, Antonella D’Andrea, Maria Cristina Giangiacomo e Carlo Palasciano Villamagna. Resterà in carica per il triennio 2021-2023, fino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio 2023.

A valle dell’assemblea degli azionisti, il nuovo Cda, su proposta del presidente Edoardo Valente, ha nominato Aldo Isi amministratore delegato e direttore generale.

Il Cda ha ringraziato i membri del Consiglio uscente per il lavoro svolto in questi anni nelle persone del presidente Claudio Andrea Gemme, dell’Ad Massimo Simonini e del consigliere Ivo Roberto Cassetta.

(ITALPRESS).