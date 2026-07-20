ROMA (ITALPRESS) – Paura per Noemi, caduta dal palco a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, in piazzale Cristoforo Colombo, mentre stava salutando il pubblico dopo aver eseguito uno dei suoi brani. La cantante è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti del caso. Al momento le condizioni dell’artista non sono note.

“Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione”, ha fatto sapere il Comune di San Salvo in una nota. “Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto”, l’Amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per ieri sera.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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