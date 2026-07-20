A Forte dei Marmi il galà “Green Waves” tra sostenibilità, alta cucina e solidarietà

LUCCA (ITALPRESS) – Si è svolto a Forte dei Marmi il galà charity dal titolo Green Waves. Lo stabilimento Alpemare ha aperto i cancelli della pineta alle spalle della spiaggia per accogliere i 170 ospiti selezionati tra top manager, imprenditori e personalità del jet set del momento, mentre l’intrattenimento musicale è stato affidato alla cantante sudafricana Nicole Magolie.

Si è trattato anche di un debutto assoluto in Versilia per lo chef tre stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo, che ha firmato un menù esclusivo fronte mare. Il momento più saliente della serata, ideata e sostenuta da Solnova Srl e Unikorn Energy, è arrivato tra la prima e la seconda portata. Introdotta da Gaetano Gennai, Veronica Berti è salita sul palco per raccontare l’impegno che da 15 anni l’Andrea Bocelli Foundation porta avanti nella realizzazione della mission “Empowering people and communities” a beneficio di oltre 20.000 studenti in Italia e nel mondo; poi si è soffermata sulle realtà in cui la fondazione è già intervenuta e continua ad agire.

Le donazioni raccolte durante la serata verranno destinate al supporto dei progetti educativi volti a valorizzare il talento di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze con un focus particolare sulle comunità in Italia, nelle Marche, colpite dal terribile sisma del 2016. Veronica Berti ha ringraziato gli ospiti e in particolare Paolo Carrabs per aver ideato l’evento come Unikorn, operando come un vero e proprio “Architetto Energetico” nello sviluppo di soluzioni per le rinnovabili, con un progetto industriale e sociale senza precedenti: la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) proprio nei territori colpiti dal sisma.

Il modello si inserisce perfettamente nel piano di decentralizzazione energetica nazionale, in cui il Governo punta all’ambizioso target di 15.000 CER attive sul territorio, con l’obiettivo di installare 5GW di potenza rinnovabile diffusa per abbattere i costi di trasporto della rete elettrica.

Per gli attori del mondo economico presenti, l’essenza più profonda di “Green Waves” si è concretizzata infatti nell’unione tra solidarietà e transizione energetica. La serata si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico sul mare accompagnato dalle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli.

-Foto ufficio stampa evento-

(ITALPRESS).