ROMA (ITALPRESS) – I Mondiali di calcio appena conclusi secondo una ricerca OmnicomMediaGroup per il quotidiano Libero, che ogni giorno monitora i trend degli ascolti tv, hanno raggiunto un record di ascolto sui nuovi device tecnologici (smart tv, smartphone, tablet, pc) che dalla fine del 2024 sono calcolati nella Total Audience di Auditel: la finale vinta dalla Spagna ai supplementari contro l’Argentina, che ha fatto boom domenica in prime time su Rai 1 con una media di 13.235.000 spettatori e il 69% di share, ha avuto una vuota di utenti connessi pari addirittura a 780mila unità, un vero e proprio record.

Per tutta la durante della manifestazione gli spettatori dai device hanno rappresentato mediamente il 3,3% del totale individui con un picco di quasi il 9% (8,7%) tra i 15/34enni, il 5% tra i 25/54enni; in particolare il 4,4% tra gli uomini e il 6,5% tra i maschi 25/54enni.

Un pubblico, questo dei device, che guarda i canali Rai per lo più in occasione di grandi eventi musicali come il Festival di Sanremo (che è arrivato anche a 500mila utenti connessi) e manifestazioni sportive come per esempio le Olimpiadi (la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026 supero le 100mila teste connesse).

Boom di stranieri (che rappresentano l’11% circa del superpanel Auditel) davanti alla tv per guardare le partite. Durante il torneo la popolazione straniera residente nel nostro Paese ha tenuto una media di quasi 400mila spettatori a match, ovvero quasi il 10% degli stranieri che guardano la televisione.

Se si esclude la finale che ha raggiunto picchi del 20% tra gli stranieri residenti in Italia, le 5 partite più viste tra la popolazione estera nel nostro Paese sono state nell’ordine: la seconda semifinale Argentina-Inghilterra del 15 luglio, vista da 9.063.639 spettatori totali di cui 824.462 stranieri (9,1% della popolazione straniera davanti alla tv quel giorno); poi la prima semifinale Spagna-Francia del 14 luglio che ha totalizzato 8.131.321 spettatori medi di cui 713.821 di non italiani (l’8,8% degli stranieri davanti alla tv); l’ottavo di finale Spagna-Portogallo del 6 luglio visto da 7.158.221 medi di cui 659.305 stranieri (9,2%); il quarto di finale Francia-Marocco del 9 luglio che ha totalizzato 6.081.437 spettatori medi di cui 656.039 stranieri (10,8%); il quarto di finale Spagna-Belgio del 10 luglio visto da 5.643.427 spettatori di cui 617.326 stranieri (10,9%)

-Foto IPA Agency-

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