ROMA (ITALPRESS) – Nissan è sponsor tecnico del concerto-evento Italia Loves Romagna organizzato per raccogliere fondi a supporto delle popolazioni colpite dall’alluvione abbattutasi sull’Emilia-Romagna nel mese di maggio. Il concerto si terrà stasera presso la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) e sul palco si alterneranno alcuni degli artisti più rappresentativi della musica italiana: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama&Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. L’evento sarà trasmesso in diretta tv e vedrà la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. I fondi raccolti saranno destinati a progetti dedicati alla cultura e in particolare a supporto di scuole, biblioteche, scuole di musica presenti a Forlì, Cesena e Ravenna, le province romagnole che hanno subito i maggiori danni dallo straordinario evento meteorologico.

Fino al prossimo 5 luglio è possibile donare 2, 5 o 10 euro attraverso Sms o chiamata da rete fissa al numero 45538.

In qualità di sponsor tecnico, Nissan mette a disposizione dell’organizzazione dell’evento i suoi crossover Qashqai e X-Trail con propulsori E-Power e il nuovo Townstar nella versione trasporto persone. I Nissan Townstar saranno protagonisti della serata, perchè accompagneranno gli artisti nei loro spostamenti nel backstage e all’interno della RCF Arena.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Nissan-

