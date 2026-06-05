“Bologna Maxima”, in edicola la guida che racconta storie e luoghi della città

ROMA (ITALPRESS) – Bologna si svela tra portici, stradine e grandi spazi verdi che ne disegnano il ritmo quotidiano nella nuova Guida di Repubblica ‘Bologna Maxima – Storie, luoghi, segreti: guida alla città del gusto e della cultura’, diretta da Giuseppe Cerasa, che accompagna il lettore alla scoperta di una delle città più affascinanti d’Italia, tra piazze e luoghi simbolo, ma anche quartieri e angoli meno noti, restituendo il ritratto di una città vitale e in continuo movimento.

“Raccontare Bologna è nello stesso tempo complesso e affascinante – commenta il direttore Giuseppe Cerasa nella prefazione – Bologna è una città che ha saputo unire tante storie, tante tradizioni, tante ambizioni, tante diversità, tanti profumi e odori, tanta cultura e tanto futuro, facendo dell’inclusione e della solidarietà due concetti cardine di uno stile di vita pubblico e privato. Con questa Guida noi ci siamo permessi di tracciare delle combinazioni, di segnalare delle connessioni tra passato e contemporaneità, di fornire un corposo elenco di indirizzi, di coinvolgere personaggi che hanno Bologna nell’anima, per sviluppare un racconto coerente e volte anche inedito e con la speranza di affascinare chi conosce poco la città e ne vuole scoprire gli angoli più suggestivi e segreti. E con la certezza che più frequenti Bologna e più vorresti guardare negli occhi e nell’anima una città unica”.

“Bologna è una città che si scopre lentamente, passo dopo passo. Ogni strada racconta un pezzo della sua storia, ogni quartiere restituisce atmosfere diverse, ogni piazza è un invito all’incontro – aggiunge il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale – Camminare sotto i portici, lasciarsi guidare dalle torri, percorrere i viali che conducono verso le colline significa attraversare secoli di vita civile, culturale e sociale. È in questo intreccio tra memoria e presente che Bologna rivela la sua identità più autentica. Bologna Maxima ci offre allora un’occasione preziosa: guardare la città con occhi nuovi, cogliere la varietà che la rende unica, riconoscere in ogni dettaglio il legame profondo che la unisce all’Emilia-Romagna e al suo destino europeo e internazionale”.

Questa guida “racconta la complessità e la bellezza di Bologna attraverso i suoi volti, i suoi luoghi, i suoi sapori e le sue eccellenze – conclude il Sindaco Matteo Lepore – È un viaggio che attraversa i quartieri e ne coglie l’anima, che si perde tra le torri e si ritrova nei laboratori artigiani, nei ristoranti, nei teatri e nei musei. A chi legge questa guida auguro di vivere Bologna con curiosità e rispetto, lasciandosi sorprendere dalla sua autenticità”.

Passeggiate urbane e itinerari fuoriporta fanno da filo conduttore di un racconto che si snoda dal cuore medievale ai grandi parchi cittadini, fino ai percorsi sulle colline. La guida restituisce l’immagine di una città radiosa, capace di coniugare storia e contemporaneità, tradizione e innovazione. Il disegno di copertina, ispirato ai portici, è firmato dal Maestro Piero Pizzi Cannella, artista da tempo legato a Bologna. Accanto alla narrazione, una ricca sezione di servizio propone numerosi indirizzi e suggerimenti su dove mangiare, dormire e fare shopping, insieme a esperienze e luoghi imperdibili. Uno strumento completo per organizzare il soggiorno e vivere Bologna in tutte le sue sfumature, nel cuore dell’Emilia-Romagna.

– Foto IPA Agency –

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