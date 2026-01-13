Nissan Leaf migliore auto compatta al mondo per Women’s Worldwide Car of the Year

YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – La nuova Nissan LEAF ha ricevuto il titolo di Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), l’unico premio automobilistico al mondo composto esclusivamente da giornaliste donne del settore auto.

La nuova LEAF è la terza generazione della prima vettura elettrica per il mercato di massa al mondo e il riconoscimento premia il suo design elegante, le eccellenti prestazioni del propulsore e la tecnologia intuitiva, oltre al suo ruolo nell’accompagnare i clienti verso un futuro di mobilità sostenibile.

Il premio WWCOTY è assegnato ai veicoli che si distinguono nelle aree più rilevanti per i clienti: sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi e impatto ambientale. La giuria, composta da 84 giornaliste del settore auto provenienti da 54 paesi, non seleziona un’auto “da donna” – perchè le auto non sono specifiche per genere – ma valuta i veicoli sulla base di criteri universali che interessano tutti gli automobilisti.

Fondato nel 2009 dalla giornalista neozelandese Sandy Myhre, WWCOTY mira ad amplificare la voce delle donne nell’industria automobilistica e a sottolineare l’importanza della mobilità come fattore chiave per le opportunità personali e professionali in tutto il mondo.

“Questo riconoscimento da parte di WWCOTY rafforza il nostro impegno a rendere i veicoli elettrici accessibili e desiderabili per tutti i clienti – dichiara Ivan Espinosa, Presidente e CEO Nissan -. La prima generazione di LEAF ha contribuito a gettare le basi per la diffusione dei veicoli elettrici a livello globale. Con le sue caratteristiche e tecnologie avanzate, questa nuova generazione rende la guida quotidiana più facile e piacevole e facilita i clienti a entrare nel mondo di veicoli elettrici”.

Realizzata sulla piattaforma modulare CMF-EV – la stessa di Nissan Ariya – la nuova LEAF ha sospensioni MacPherson sull’asse anteriore e multi-link sul posteriore, “una combinazione che offre massimo comfort, equilibrio e controllo, sia nel traffico cittadino che nei lunghi viaggi”, si legge in una nota.

Il cuore della Nissan LEAF è un motore elettrico con 160 kW (218 CV) di potenza e 355 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

– Foto ufficio stampa Nissan –

