Niente Vuelta per Pogacar “Il mio corpo mi dice di riposare”

ROMA (ITALPRESS) – Vincente, ma stanco. Dopo il suo quarto trionfo al Tour de France, Tadej Pogacar ha deciso che non sarà al via della Vuelta a España, che partirà il prossimo 23 agosto da Torino. “Dopo un Tour così impegnativo, abbiamo deciso che era il caso di prenderci una pausa. Vorrei tornare ovviamente a partecipare alla Vuelta, ho ricordi fantastici del 2019 (quando fu maglia bianca, ndr), ma ora il corpo mi dice di riposare”, le parole di Pogacar che tornerà in azione in Nord America, in occasione del Grand Prix Cycliste de Québec e del Grand Prix Cycliste de Montréal a settembre.

“Non vedo l’ora di tornare in Canada, le gare sono dure ma bellissime, e si adattano bene al mio stile. Il mio obiettivo è tornare a gareggiare bene in quella parte della stagione e soprattutto per i Campionati del Mondo”, ha aggiunto lo sloveno. L’Uae Team Emirates ha reso noto che la squadra sarà guidata da João Almeida e Juan Ayuso. Nell’elenco degli otto corridori anche Ivo Oliveira, Novak Domen, Mikkel Norsgaard Bjerg, Jay Vine, Marc Soler, Felix Großschartner.

– foto IPA Agency –

