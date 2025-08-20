Nidi estivi, la Regione Liguria a sostegno delle famiglie e dei comuni

GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria conferma anche per l‘estate 2025 la misura Nidi Estivi, giunta alla nona edizione, con l’obiettivo di “garantire la continuità dei servizi per la prima infanzia nella fascia d’età 0-3 anni durante i mesi estivi”, si legge in una nota.

A tal fine, “viene destinata una somma complessiva di 500.000 euro a favore dei Comuni capofila degli ambiti territoriali sociali che promuovono l’apertura di servizi per la prima infanzia per almeno due settimane consecutive tra luglio e agosto 2025. Il successo delle precedenti edizioni, e in particolare i risultati raggiunti nel 2024, hanno confermato l’utilità e l’apprezzamento della misura da parte dei Comuni e delle famiglie liguri”.

“Stiamo investendo non solo in sostegno economico, ma soprattutto in qualità, continuità e rete: elementi fondamentali per offrire ai più piccoli un contesto educativo sereno e sicuro, anche d’estate. La crescente adesione di Comuni e strutture, pubbliche e private, è la testimonianza concreta della bontà della misura e della capacità di costruire politiche sociali efficaci e partecipate”, spiega l’assessore alle Politiche Sociali Massimo Nicolò.

Per l’assessore alla Valorizzazione dell’Infanzia, Simona Ferro, “la conferma di una misura di grande impatto come quella dei ‘Nidi Estivi’ è indicativa della nostra ferma volontà di continuare a lavorare per aiutare le famiglie liguri, attraverso proposte di qualità e rispondenti ai bisogni dei cittadini”.

