Niaf e Aspen Institute Italia firmano un accordo di partnership strategica

WASHINGTON (ITALPRESS) — La National Italian American Foundation (NIAF) e Aspen Institute Italia hanno firmato l’accordo quadro “USA and Italy: Common History, Common Values, Common Future” volto a promuovere e rafforzare le relazioni tra Stati Uniti e Italia.

L’intesa è stata annunciata durante la conferenza internazionale “USA and Europe: A New Transatlantic Agenda” tenutasi a Washington, D.C. e organizzata da Aspen Institute Italia in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti. La partnership triennale, a partire dal 2026, prevede una serie di incontri su temi economici, istituzionali e valoriali che si terranno alternativamente in Italia e negli Stati Uniti. Aspen Institute Italia e NIAF collaboreranno per definire il format, l’agenda e la struttura organizzativa di ciascun evento.

“Questa partnership rappresenta una naturale evoluzione del nostro impegno comune a rafforzare i legami tra Stati Uniti e Italia”, ha dichiarato il Presidente e CEO della NIAF, Robert Allegrini. “Attraverso questa collaborazione, creeremo significative opportunità di dialogo e scambio che renderanno onore al nostro patrimonio comune, affrontando al contempo le sfide contemporanee”.

-Foto ufficio stampa Niaf-

(ITALPRESS).