New York, Premio Internazionale I Sud del Mondo all’Ambasciatore Marrapodi

NEW YORK (ITALPRESS) - Una delegazione dell'Associazione I Sud del Mondo ETS, in missione istituzionale a New York, ha conferito all'Ambasciatore Giorgio Marrapodi, Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, il Premio Internazionale I Sud del Mondo. "Premiamo un grande calabrese, a dimostrazione che c'è un Sud che può dare molto all'Italia", ha detto Giuseppe Galati, Responsabile Scientifico I Sud del Mondo ETS. "La Calabria è una regione di cui sono orgoglioso di essere figlio e che ho visto crescere tantissimo in questi anni", ha sottolineato l'Ambasciatore Marrapodi. fsc/azn