ROMA (ITALPRESS) – Non un sindacato, ma “un modello organizzativo su cui abbiamo lavorato negli anni e che è arrivato al riconoscimento istituzionale. Il 14 gennaio di quest’anno la nostra proposta è stata inserita nella legge annuale delle piccole e medie imprese e su questo stiamo organizzando le Pmi in Italia per andare sul mercato”. Così il presidente Gianni Cicero parla di Network Valore Impresa, in un’intervista a Claudio Brachino per l’agenzia Italpress.

9 giugno a Torino, 2 giugno a Milano e 9 luglio a Bologna sono le tappe estive di una roadmap che Network Valore Impresa ha organizzato con “l’obiettivo di sopperire al distacco tra Pmi e istituzioni, soprattutto riguardo all’approccio alle agevolazioni concesse alle imprese. Non vogliamo che queste opportunità diventino per pochi, ma che lo siano per tutti. Questa iniziativa diventa lo strumento operativo di connessione. Non saranno passerelle illustrative, ma incontri B2B tra imprese e istituzioni”, spiega Cicero.

“Il nostro tentativo è di rendere consapevoli le piccole imprese, che sono maggioranza economica e non solo nel nostro Paese. Devono avere la responsabilità di crearsi una struttura adeguata soprattutto in un ambito di globalizzazione e competitività, perchè arrivare in ordine sparso non porta a niente”, prosegue.

“Purtroppo il tasso di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese non supera il 7% come media nazionale. Evidentemente le politiche adottate per favorire il posizionamento delle piccole sui mercati internazionali non sono state confacenti rispetto alle aspettative – dice ancora il presidente di Network Valore Impresa -. Quindi il nostro modello punta a portare le imprese a essere competitive sul mercato. Abbiamo contribuito alla revisione del Codice degli appalti in modo da favorire aggregazioni imprenditoriali che potessero intervenire su commesse di una certa consistenza, ma anche sui mercati internazionali, proprio per favorire questo necessario posizionamento”.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).