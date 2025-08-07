Netanyahu “Stop a operazione a Gaza se Hamas accetta condizioni”

The screenshot from a video shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu making a statement, on November 26, 2024. Israel's Channel 12 TV News reported Tuesday night that the Israel-Lebanon ceasefire deal has been approved by the cabinet and will take effect Wednesday at 10:00 a.m. local time (0800 GMT). Photo by GPO/Handout via Xinhua/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione israeliana nella Striscia di Gaza non è irreversibile. Siamo pronti a valutare l’interruzione se Hamas accetta le condizioni di Israele”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la riunione del gabinetto di sicurezza, secondo indiscrezioni riportate da Channel 12.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

