Netanyahu sente Trump sul piano per controllare Gaza City

This photo taken with mobile phone shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pointing at a map of Gaza Strip on the screen during a press conference in Jerusalem, on August 10, 2025. Netanyahu said on Sunday that he is determined to launch a recently approved plan to take over Gaza City, which has drawn wide international condemnation. Photo by Xinhua/Feng Guorui/ABACAPRESS.COM

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha discusso con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “dei piani di Israele per prendere il controllo delle rimanenti roccaforti di Hamas a Gaza, al fine di porre fine alla guerra, liberare gli ostaggi e sconfiggere Hamas”. Lo ha annunciato l’ufficio di Netanyahu. “Il primo ministro Netanyahu ha ringraziato il presidente Trump per il suo fermo sostegno a Israele fin dall’inizio della guerra”, ha aggiunto l’ufficio stampa del premier. Si tratta della prima telefonata fra i due dopo che venerdì scorso l’esecutivo israeliano ha annunciato di aver approvato il piano per prendere il controllo di Gaza City.
