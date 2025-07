ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è atterrato nella notte a Washington, in vista del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, previsto stasera. Nelle prossime ore, il capo dell’esecutivo israeliano incontrerà il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, e l’inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

Al centro dei colloqui fra Netanyahu e Trump vi saranno l’accordo di cessate il fuoco con Hamas nella Striscia di Gaza e l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente espresso ottimismo riguardo al rilascio degli ostaggi e all’accordo di cessate il fuoco a Gaza.

In una conversazione con i giornalisti prima di salire sull’Air Force One di ritorno dal New Jersey alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato: “Penso che ci siano buone probabilità di raggiungere un accordo con Hamas entro la prossima settimana, riguardo a molti degli ostaggi. Abbiamo già rilasciato molti ostaggi, ma questo riguarda quelli che rimangono. Si prevede che molti di loro saranno rilasciati”. Trump ha annunciato che sta lavorando a un accordo permanente con Teheran. “Stiamo lavorando a molte cose con Israele, e una di queste è probabilmente un accordo permanente con l’Iran”, ha aggiunto.

