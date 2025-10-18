Netanyahu “La guerra a Gaza finirà dopo il disarmo di Hamas”

ROMA (ITALPRESS) – “La fase B” del piano Trump “prevede anche il disarmo di Hamas, o meglio la smilitarizzazione della Striscia di Gaza, dopo che Hamas sarà stato privato delle sue armi. Quando questo sarà completato con successo, allora la guerra finirà”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Channel 14.
– foto IPA Agency –
