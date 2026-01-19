TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Nessuno può prevedere cosa accadrà in Iran, ma qualunque cosa accada, l’Iran non tornerà a essere quello di prima”. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando in parlamento, la Knesset. Il capo dell’esecutivo israeliano ha minacciato: “se l’Iran commette un errore e ci attacca, agiremo con una forza che l’Iran non ha ancora sperimentato”.

La fase 2 del piano degli Stati Uniti per Gaza “significa una cosa semplice: Hamas verrà disarmato e Gaza verrà smilitarizzata, nel modo più facile o nel modo più difficile”, ha aggiunto. La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno annunciato l’avvio della fase 2 del piano per Gaza che prevede sia il disarmo di Hamas che la cessione dell’amministrazione locale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).