Netanyahu avverte l’Iran e sente Putin per la prima volta dal 2023

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha lanciato un avvertimento all’Iran dopo che l’Aeronautica ha bombardato l’aeroporto di Sana’a, in Yemen, mettendolo fuori uso.

In un video messaggio, Netanyahu ha affermato: “Ho detto molte volte che il sangue ricadrà sulla testa di chiunque attacca lo Stato di Israele. Ieri ho detto che all’attacco degli Houthi – sull’aeroporto Ben Gurion – la risposta non sarebbe stata un solo colpo, ma dei colpi. Quindi ieri abbiamo inferto un duro colpo al porto di Hodeidah. Oggi i nostri aerei hanno attaccato l’aeroporto di Sana’a, l’aeroporto che consente il lancio di missili contro di noi”.

Netanyahu ha avvertito che “la scelta di quando rispondere, come rispondere e per quali scopi rispondere è una considerazione che facciamo ogni volta. E questo riguarda anche il protettore degli Houthi, l’Iran, senza la cui approvazione e il cui sostegno a lungo termine gli Houthi non possono portare a termine il criminale attacco missilistico contro di noi”.

Netanyahu inoltre ha anche sentito il presidente russo, Vladimir Putin. Si tratta della prima telefonata tra i due leader dal dicembre 2023. Netanyahu e Putin “si sono scambiati calorosi auguri in occasione dell’80mo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale”, fa sapere l’ufficio stampa del premier israeliano. Netanyahu “ha sottolineato il contributo dell’Armata rossa nella vittoria sui nazisti e ha sottolineato il ruolo dei numerosi comandanti e combattenti ebrei nella guerra”. I due leader hanno discusso anche degli sviluppi regionali.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)