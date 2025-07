Netanyahu “Accettiamo l’accordo, ma non ce ne andremo da Gaza”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo accettato l’accordo, il quadro proposto dall’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, e in seguito la versione modificata suggerita dai mediatori: l’abbiamo accettata, Hamas l’ha rifiutata”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un video su X, secondo quanto riporta il Times of Israel, in merito alla trattativa con Hamas sulla striscia di Gaza.

“Cosa vuole Hamas? Vuole rimanere a Gaza. Vuole che ce ne andiamo, così da potersi riarmare, così da poterci attaccare ancora e ancora. Non lo accetterò – sottolinea Netanyahu -. Farò di tutto per liberare i nostri ostaggi. Sto incontrando le famiglie, conosco le difficoltà che stanno attraversando, la loro sofferenza. Sono determinato a riportare a casa gli ostaggi”.

“Dobbiamo insistere sul rilascio degli ostaggi e sull’altro obiettivo della guerra a Gaza: la distruzione di Hamas e la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele – aggiunge -. Questo è ciò che sto facendo: non rinuncio a nessuno di questi obiettivi”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).