Nelle mani dei giovani rinasce l’arte cinese del liuli

A Zibo, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, un'artigiana appartenente alla Generazione Z sta restituendo nuova vita al liuli, un'antica tecnica tradizionale cinese di lavorazione del vetro. Attraverso l'innovazione, il design interculturale e laboratori pratici, sta contribuendo a farla conoscere a una nuova generazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)