Nel primo semestre del 2025 i formaggi freschi crescono del 12%

NAPOLI (ITALPRESS) – Secondo dati NielsenIQ elaborati per Fattorie Garofalo, nel primo semestre 2025 la ricotta di bufala cresce del +26% a volume, superando nettamente il +1,8% della categoria aggregata. Performance positive anche per la mozzarella di bufala, a +12% (vs +2,5% delle varianti miste), e per la burrata di bufala, a +10,3% (vs +5,6% della categoria totale).

Complessivamente, il segmento dei formaggi freschi a base di latte di bufala segna un +12% a volume e valore, con un prezzo medio stabile. In questo scenario si inserisce il debutto della stracciatella interamente realizzata con latte di bufala, firmata da Fattorie Garofalo, leader mondiale del lattiero-caseario bufalino. Lanciata nei mesi scorsi, la nuova referenza ha mosso i primi passi in GDO e sta presidiando progressivamente il mercato, confermando le aspettative in termini di gradimento e rotazione. Il gruppo stima per il prodotto una quota potenziale del 20% del mercato di categoria, sulla scia dei successi già ottenuti da burrata e ricotta.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).