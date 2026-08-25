Nel primo semestre cresce il traffico aereo europeo

ROMA (ITALPRESS) - Il traffico passeggeri sulla rete aeroportuale europea è cresciuto del 2,6% nel primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato, rilevato da Aci Europe, nasconde però un netto rallentamento nel secondo trimestre, quando l’incremento si è fermato all’1,3%, contro il +4,3% dei primi tre mesi dell’anno. A pesare è soprattutto la guerra in Medio Oriente, che ha provocato una drastica contrazione dei collegamenti nella regione e spinto alcune compagnie aeree a ridurre la capacità in risposta all’aumento dei prezzi del carburante. Gli europei continuano a scegliere l’aereo per i propri spostamenti, mentre i visitatori nordamericani stanno raggiungendo l’Europa in numeri record durante l’estate. Secondo Aci Europe, per il resto dell’anno sarà decisivo risolvere i problemi legati al sistema di ingresso/uscita Schengen. A determinare l’andamento del traffico saranno anche l’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e le sue conseguenze sui costi e sull’operatività del settore. gsl