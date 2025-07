Nel Lazio viaggi gratuiti per gli over 70 sui bus Cotral e i regionali Trenitalia

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio, in collaborazione con Cotral Spa e Trenitalia Lazio, ha confermato anche per il 2025 la possibilità di viaggiare gratuitamente per tutti i cittadini residenti nel Lazio con età pari o superiore a 70 anni. Gli aventi diritto possono richiedere una tessera elettronica gratuita di libera circolazione che consente di viaggiare senza costi aggiuntivi sui mezzi Cotral e sulle linee ferroviarie regionali coperte dal Contratto di Servizio tra Trenitalia e Regione Lazio.

La tessera è strettamente personale, deve essere validata a ogni viaggio (sui bus Cotral) ed esibita insieme a un documento d’identità valido. Non è valida per i viaggi ferroviari con origine e destinazione all’interno del territorio di Roma Capitale, né sui servizi gestiti da Atac e Roma TPL.

“Grazie alla collaborazione con Cotral e Trenitalia abbiamo rinnovato una serie di importanti agevolazioni per i cittadini, consentendo ai clienti over 70 di viaggiare gratis sui mezzi regionali. Questa iniziativa, così come le promozioni legate a Lazio in Tour per i giovani, confermano la volontà della Regione Lazio di valorizzare il trasporto pubblico locale attraverso promozioni e agevolazioni che hanno l’obiettivo di stimolare la cittadinanza all’uso dei mezzi pubblici”, dichiara l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

La richiesta può essere effettuata online sul sito ufficiale Cotral, nella sezione dedicata alle agevolazioni. È necessario compilare il modulo con i propri dati anagrafici, allegare una fototessera e i documenti richiesti (carta d’identità e tessera sanitaria). Una volta verificata la documentazione, la tessera verrà spedita gratuitamente all’indirizzo indicato dal richiedente.

