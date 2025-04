Nel 2026 “Una storia importante world tour” di Eros Ramazzotti

OMA (ITALPRESS) – Dopo i video comparsi a sorpresa tra le strade di New York, Madrid e Buenos Aires Eros Ramazzotti annuncia oggi “Una storia importante world tour”, il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraio 2026. Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, per un esclusivo e unico World Tour Gala Première, il nuovo tour mondiale, prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama, partirà dall’Accor Arena di Parigi il 14 febbraio 2026: un viaggio lungo 30 Paesi, divisi in 4 leg che ripercorreranno l’Italia e l’Europa intera, Nord America-Canada, America Latina con una sola direzione: il cuore del suo pubblico, ovunque nel mondo.

Il tour segna anche l’attesissimo ritorno di Eros negli stadi italiani. Tra gli appuntamenti immancabile quello in Sicilia, il 20 giugno 2026 allo Stadio Franco Scoglio di Messina. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini, affidato a Massimo Finocchiaro.

“Esprimiamo il nostro ringraziamento alla società organizzatrice per la proficua sinergia instaurata con l’amministrazione comunale, che va ben oltre l’arrivo di un artista di fama internazionale come Ramazzotti – dichiarano il Sindaco Federico Basile, e l’Assessore Massimo Finocchiaro -. Il concerto si inserisce infatti all’interno di una programmazione 2026 ricca di appuntamenti di grande prestigio, con una serie di concerti di livello internazionale che contribuiranno a trasformare Messina in un punto di riferimento per la musica live nel Sud Italia”.

I biglietti per “Una storia importante world tour” saranno disponibili a partire dalle ore 10 (ora locale) di mercoledì 16 aprile. Tutte le info su www.ramazzotti.com e www.friendsandpartners.it. A rendere ancora più speciale questa nuova avventura live è l’annuncio dell’Allianz Stadium di Torino: Eros è il primo artista a comunicare il suo show nella casa della Juventus, segnando un debutto assoluto per la venue nella mappa dei grandi concerti. Queste le tappe italiane del Tour: 6 giugno 2026 Udine; 9 giugno Milano; 13 giugno Napoli; 16 giugno Roma; 20 giugno Messina, 23 giugno Bari; 27 giugno Torino.

